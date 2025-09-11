В поселке Бузан Астраханской области отремонтировали школу

Капитальный ремонт школы в поселке Бузан Астраханской области провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в информационно-издательском центре Красноярского района.
Строители привели в порядок все внутренние помещения, обновили фасад и прилегающую территорию. Помимо этого, для школы закупили мебель и современное оборудование, в том числе интерактивные доски и 3D-карту. Также там появились песочница и логопедическое зеркало. Новый учебный год в модернизированной школе встретили более 100 детей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.