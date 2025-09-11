В поселке Бузан Астраханской области отремонтировали школу

Строители привели в порядок все внутренние помещения, обновили фасад и прилегающую территорию. Помимо этого, для школы закупили мебель и современное оборудование, в том числе интерактивные доски и 3D-карту. Также там появились песочница и логопедическое зеркало. Новый учебный год в модернизированной школе встретили более 100 детей.