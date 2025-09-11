В Крыму готовятся к приезду туристов из Китая

Тем временем города Крыма стали самыми популярными точками притяжения для туристов в осенний период. По информации сервиса бронирования «Твил», чаще всего туристы выбирают для неспешного отдыха Алушту, Судак и Алупку. По данным аналитиков сервиса, сутки в отелях в этих городах осенью обойдутся примерно в 4000 рублей.