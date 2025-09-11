В Крыму готовятся к приезду туристов из Китая

В Крыму запустили туристический портал на китайском языке. Также для гостей из Поднебесной подготовили полиграфическую продукцию с информацией о возможностях пешеходного, детского, эногастрономического туризма и санаторно-курортного лечения.
Подготовку к приезду туристов из Китая ведет республиканское министерство курортов и туризма. «Когда логистические и мировые геополитические вопросы будут сняты турпотоки снова вырастут, а пока заинтересованные в истории нашего региона китайские туристы могут знакомиться с богатейшим культурно-историческим наследием республики», — рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов Ирина Кивико.
Портал для туристов содержит информацию о природных и культурных достопримечательностях Крыма. Сейчас идет активное наполнение сайта и тестируются технические возможности.
Министр курортов республики Сергей Ганзий рассказал, что при разработке китайской версии портала привлекали специалистов туротрасли в направлении «Китай» и международных фондов, специализирующихся на этом направлении.
Тем временем города Крыма стали самыми популярными точками притяжения для туристов в осенний период. По информации сервиса бронирования «Твил», чаще всего туристы выбирают для неспешного отдыха Алушту, Судак и Алупку. По данным аналитиков сервиса, сутки в отелях в этих городах осенью обойдутся примерно в 4000 рублей.
По информации платформы TravelLine, спрос на осенний отдых в Крыму по сравнению с прошлым годом вырос на 30−40%.