Когда более 40% компаний либо в убытке, либо без продаж, и когда совокупные потери достигают 11 миллиардов леев, выйти к людям и заявить, что «экономика движется в правильном направлении» — это не просто манипуляция, а доказательство полной некомпетентности и неспособности понимать элементарные экономические данные.