«Манипуляции статистикой: выдуманный успех ПДС в экономике».
«Правительство ПДС открыло для себя “экономическое чудо”: в 2024 году было создано 8742 новых предприятия — “наибольшее количество за последние 10 лет”. И, конечно же, сразу сделало вывод, что “экономика движется в правильном направлении”.
Но это не экономика, а учебник по пропаганде и дешёвая манипуляция для тех, кто не умеет читать статистику, пишет экс-премьер Влад Филат.
Реальность такова:
В 2024 году у нас было 68 725 предприятий, из которых 24 363 отчитались об убытках.
Практически каждая третья компания — в минусе.
Ещё 15 194 фирмы даже не зафиксировали продаж. То есть фирмы-призраки, существующие лишь на бумаге.
За «рекордной» цифрой скрываются налоговые и бюрократические искажения, а не здоровое экономическое развитие.
Масштаб катастрофы виден в совокупных убытках: 24,4 тысячи компаний в 2024 году сгенерировали убытки свыше 11,3 миллиарда леев. Наиболее пострадавшие отрасли: торговля (2,47 млрд леев убытков), сельское хозяйство (2,07 млрд леев), за ними следуют строительство, энергетика, транспорт и промышленность. Иными словами, именно базовые сектора экономики находятся в коллапсе, но власти хвастаются «новыми предприятиями».
Абсолютно права госпожа Татьяна Йовв, которая ясно объяснила две фундаментальные причины:
— накопленная инфляция в 65% разъела порог в 1,2 млн леев для упрощённого налогового режима в 4%. Власти его не скорректировали, и предпринимателей вынудили дробить бизнес и искусственно создавать новые фирмы.
— для получения грантов ОДА предприятие не должно быть старше 2 лет. Результат?
«Переучреждение» компаний исключительно ради соответствия правилам.
Таким образом, это не экономический бум, а бухгалтерский трюк.
Когда более 40% компаний либо в убытке, либо без продаж, и когда совокупные потери достигают 11 миллиардов леев, выйти к людям и заявить, что «экономика движется в правильном направлении» — это не просто манипуляция, а доказательство полной некомпетентности и неспособности понимать элементарные экономические данные.
Вместо того чтобы признать реальность и искать решения, ПДС предпочитает обманывать самих себя и продавать пустые цифры под видом «успехов».
Правление PAS самое слабое и некомпетентное за всё время независимости. Место Республики Молдова — в Европейском Союзе, но попасть туда мы сможем лишь с сильным и компетентным правлением" — заключил Филат.
.
