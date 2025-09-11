В Иркутской области запустили телеканал на бурятском языке

В Иркутской области начал вещание телеканал «Буряад ТВ» — теперь его можно смотреть на 750-й кнопке. Это историческое событие объединило три региона: Приангарье, Бурятию и Забайкальский край общим телепространством на бурятском языке. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.
— Это один из результатов нашей совместной межрегиональной работы по сохранению бурятского языка и национальной самобытности. Теперь жители трех регионов практически в режиме реального времени будут узнавать новости друг о друге, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Он также напомнил, что в Приангарье живет почти 75 тысяч бурят, и правительство региона уделяет особое внимание развитию их языка и культуры. Телеканал особенно важен для старшего поколения и жителей сел, где традиционное телевидение остается главным источником информации.
Ранее смотреть «Буряад ТВ» можно было только через интернет. Сейчас зрители увидят более четырех тысяч программ, 50 документальных фильмов, прямые трансляции праздников и даже первый бурятский сериал «Харанхы».
