Инспектор заповедника в Красноярском крае спас редкую ядовитую змею во время сплава по реке

Сотрудник Центральносибирского заповедника совершил необычную операцию по спасению рептилии во время планового сплава по одной из местных рек.

Как сообщает пресс-служба заповедника, инспектор заметил истощенную змею, которая пыталась переплыть водную артерию, но практически исчерпала силы.

Используя весло, сотрудник заповедника помог рептилии забраться в лодку и благополучно доставил ее на берег. Только после этого выяснилось, что спасенным животным оказался щитомордник — ядовитая змея, представляющая потенциальную опасность для человека.

Как отметили в заповеднике, этот вид ранее не фиксировался на особо охраняемой территории. Обнаружение щитомордника представляет научный интерес для изучения биоразнообразия Красноярского края.

Инцидент произошел в Эвенкийском районе, где сотрудники заповедника регулярно проводят мониторинг состояния природных экосистем. Спасенная змея была выпущена в естественную среду обитания после того, как пришла в себя и восстановила силы.