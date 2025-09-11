Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод в Тульской области получил знак качества «Сделано в России»

Это предприятие изготавливает мельницы для размола минерального сырья и техногенных отходов.

Предприятие «Техприбор», которое занимается производством автоматизированных дробильно-сортировочных и мельничных комплексов в Тульской области, стало участником программы «Сделано в России», которая реализуется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в центре поддержки экспорта региона.

Завод получил сертификат качества «Сделано в России» на мельницы серии «Трибокинетика». Они нужны для размола минерального сырья и техногенных отходов. Данный знак качества подтверждает, что оборудование соответствует строгим требованиям, установленным национальными стандартами.

«Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев особое значение придает развитию региональных предприятий-экспортеров. Реализация целей национального проекта “Международная кооперация и экспорт” поддерживается региональным центром поддержки экспорта. Специалисты центра помогают предпринимателям находить новых зарубежных партнеров, участвовать в международных мероприятиях, а также предоставляют консультации по оформлению сертификата “Сделано в России”», — отметил заместитель председателя правительства Тульской области Павел Татаренко.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.