Завод в Тульской области получил знак качества «Сделано в России»

Предприятие «Техприбор», которое занимается производством автоматизированных дробильно-сортировочных и мельничных комплексов в Тульской области, стало участником программы «Сделано в России», которая реализуется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в центре поддержки экспорта региона.
Завод получил сертификат качества «Сделано в России» на мельницы серии «Трибокинетика». Они нужны для размола минерального сырья и техногенных отходов. Данный знак качества подтверждает, что оборудование соответствует строгим требованиям, установленным национальными стандартами.
«Губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев особое значение придает развитию региональных предприятий-экспортеров. Реализация целей национального проекта “Международная кооперация и экспорт” поддерживается региональным центром поддержки экспорта. Специалисты центра помогают предпринимателям находить новых зарубежных партнеров, участвовать в международных мероприятиях, а также предоставляют консультации по оформлению сертификата “Сделано в России”», — отметил заместитель председателя правительства Тульской области Павел Татаренко.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.