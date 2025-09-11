Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Волонтёрская группа «Дари добро» помогает сотрудникам РЖД искать собаку, сбежавшую из поезда «Новороссийск — Екатеринбург» в Поворино Воронежской области, сообщила РИА Новости волонтёр Евгения Николаева.
«Я представляю волонтерскую группу “Дари Добро”. Это наша местная городская группа, в которой мы помогаем бездомным животным. Учитывая наше сострадание ко всем маленьким несчастным животным, мы увидели просто пост о том, что потерялась собака. Естественно, мы тоже решили помочь, потому что мы в принципе здесь недалеко находимся от того места, где она потерялась», — сказала она.
Евгения добавила, что они активно принимали участие в поисках вместе с сотрудниками РЖД и местными жителями.
«Мы просто увидели, что люди тоже начали писать, что видели там в этом районе собаку… Соответственно, утром, вечером мы старались выходить искать собаку», — отметила Евгения.
Собеседница агентства добавила, что в районе, где пропала собака, могут быть бездомные животные, которые могут её гонять. Близость к железнодорожным путям тоже усложняет поиски.