Волонтеры ищут собаку, сбежавшую из поезда под Воронежем

«Я представляю волонтерскую группу “Дари Добро”. Это наша местная городская группа, в которой мы помогаем бездомным животным. Учитывая наше сострадание ко всем маленьким несчастным животным, мы увидели просто пост о том, что потерялась собака. Естественно, мы тоже решили помочь, потому что мы в принципе здесь недалеко находимся от того места, где она потерялась», — сказала она.