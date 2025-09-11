В Единый день голосования общественный транспорт будет работать до 23:30

По окончании праздничных мероприятий для обеспечения комфортного вывоза населения с 20:30 от остановочного пункта «Молодежный центр» в направлении «Кремлевской дамбы» жителей будут развозить 9 автобусных маршрутов № 6, 22, 30, 33, 35а, 47, 72, 74, 89. От остановки «Энергетический университет» в сторону ул. Декабристов будет организовано движение 13 автобусных рейсов: № 6, 10а, 15, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 60, 62, 75, 89.