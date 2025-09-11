В Ленобласти обновят участок дороги Голубые Озера — Поляны

Ремонт участка дороги Голубые Озера — Поляны протяженностью более 14,5 км в Выборгском районе Ленинградской области проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дорожном комитете региона.
Подготовительные работы уже завершены, начался основной этап ремонта. Специалистам предстоит заменить асфальт на проезжей части и обновить остановки общественного транспорта. Закончить работы планируют к середине октября.
Также в Выборгском районе отремонтируют отрезок дороги Моховое — Ключевое протяженностью более 3 км. Там почти уложили первый слой асфальта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.