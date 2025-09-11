В Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо»

«На Стрелке соберутся профессиональные бегуны, опытные марафонцы, любители и новички. Всего ждем в Ярославле около 7 тысяч участников из 80 регионов России. Для развития массового спорта в регионе со стороны правительства поддержали бесплатный забег на дистанцию 1 километр. Также будет отдельный забег для участников СВО и ветеранов боевых действий “Сильные духом”. Желаю всем успехов, личных достижений и приятных впечатлений от Ярославской области!» — сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.