В Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо»

Полумарафон «Золотое кольцо» в формате двухдневного фестиваля состоится с 13 по 14 сентября в парке на Стрелке в Ярославле. Проведение таких мероприятий помогает в достижении целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
«На Стрелке соберутся профессиональные бегуны, опытные марафонцы, любители и новички. Всего ждем в Ярославле около 7 тысяч участников из 80 регионов России. Для развития массового спорта в регионе со стороны правительства поддержали бесплатный забег на дистанцию 1 километр. Также будет отдельный забег для участников СВО и ветеранов боевых действий “Сильные духом”. Желаю всем успехов, личных достижений и приятных впечатлений от Ярославской области!» — сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.
Так, 13 сентября пройдут детские забеги, старты на дистанцию протяженностью 3 км и молодежный чемпионат среди учащихся школ и колледжей региона. А 14 сентября состоятся официальные соревнования. Речь идет о чемпионате России по полумарафону. Помимо этого, профессиональные атлеты и любители смогут вместе пробежать дистанцию протяженностью 21,1 километра.
Для посетителей подготовят и развлекательную программу. Например, для них проведут открытые тренировки, беговые экскурсии и лекции. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться на полумарафон можно по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.