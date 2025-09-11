Ричмонд
В Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо»

Ожидается, что участие в нем примут около 7 тысяч человек из 80 регионов России.

Источник: Национальные проекты России

Полумарафон «Золотое кольцо» в формате двухдневного фестиваля состоится с 13 по 14 сентября в парке на Стрелке в Ярославле. Проведение таких мероприятий помогает в достижении целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

«На Стрелке соберутся профессиональные бегуны, опытные марафонцы, любители и новички. Всего ждем в Ярославле около 7 тысяч участников из 80 регионов России. Для развития массового спорта в регионе со стороны правительства поддержали бесплатный забег на дистанцию 1 километр. Также будет отдельный забег для участников СВО и ветеранов боевых действий “Сильные духом”. Желаю всем успехов, личных достижений и приятных впечатлений от Ярославской области!» — сказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

Так, 13 сентября пройдут детские забеги, старты на дистанцию протяженностью 3 км и молодежный чемпионат среди учащихся школ и колледжей региона. А 14 сентября состоятся официальные соревнования. Речь идет о чемпионате России по полумарафону. Помимо этого, профессиональные атлеты и любители смогут вместе пробежать дистанцию протяженностью 21,1 километра.

Для посетителей подготовят и развлекательную программу. Например, для них проведут открытые тренировки, беговые экскурсии и лекции. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться на полумарафон можно по ссылке.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.