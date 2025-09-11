В Крыму пройдет фестиваль ремесел «Лепота»

Фестиваль ремесел «Лепота — 2025» пройдет в крымском поселке городского типа Николаевка
Гостей ждут выставка авторских изделий, концерты и показ фильма «Четыре стихии». Для детей проведут конкурсы и мастер-классы.
Также состоится заключительный этап международного конкурса керамистов. В нем примут участие мастера из 23 регионов России и один представитель Сербии. Победители получат ценные призы от ведущих российских производителей оборудования и материалов для керамистов. Мероприятие состоится в пансионате «Южный», вход туда свободный.
