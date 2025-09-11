Возбуждено уголовное дело: к поискам пропавшей 14-летней школьницы подключился СК

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней 14-летней Камиллы Рафиковой. Об этом рассказала пресс-служба ведоства.
Девочка пропала позавчера около 08:40 утра после того, как покинула дом на улице Шепетовская в микрорайоне Нижегородка в Уфе.
В настоящее время сотрудники СК и МВД проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней и обстоятельств её исчезновения.
Приметы пропавшей: рост — 172 см, среднее телосложения. Была одета в белую рубашку, тёмно-синие школьные брюки, чёрную жилетку, при себе имела кожаный черный рюкзак.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Камиллы Рафиковой и обстоятельствах её исчезновения, просят сообщить по телефону доверия следственного управления: 8 (347) 251−62−51, в МВД по телефону 102 или через электронную приемную следственного управления в социальных сетях.
— Ход и результаты расследования находятся на особом контроле руководства следственного управления республики, — заявили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.