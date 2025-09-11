Под Волгоградом «Страж» ловит грузовики — 80 штрафов за мусор на дорогах

В Волжском Волгоградской области установлены интеллектуальные комплексы «Страж» — системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, предназначенные для автоматического контроля за соблюдением правил перевозки сыпучих и мелкодисперсных грузов.
В мэрии города поясняют, что основная цель устройств — выявлять грузовые автомобили, которые перевозят песок, щебень или строительный мусор с непокрытым кузовом, что приводит к рассыпанию материалов на дороге, ухудшению состояния дорожного покрытия и созданию аварийно опасных ситуаций для других участников движения.
На данный момент в городе работают два таких комплекса, которые уже зафиксировали 80 нарушений. Камеры в автоматическом режиме распознают транспортные средства с открытым кузовом, фиксируют государственные номера и момент нарушения, после чего данные немедленно передаются в систему для формирования административных протоколов и начисления штрафов.
Скрыться от наказания нарушителям теперь невозможно — система работает круглосуточно, без участия человека, и обеспечивает стопроцентную фиксацию правонарушений.
Внедрение «Стража» стало частью региональной программы по повышению экологической и дорожной дисциплины среди перевозчиков.