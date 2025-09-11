Под Волгоградом «Страж» ловит грузовики — 80 штрафов за мусор на дорогах

На данный момент в городе работают два таких комплекса, которые уже зафиксировали 80 нарушений. Камеры в автоматическом режиме распознают транспортные средства с открытым кузовом, фиксируют государственные номера и момент нарушения, после чего данные немедленно передаются в систему для формирования административных протоколов и начисления штрафов.