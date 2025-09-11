Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом «Страж» ловит грузовики — 80 штрафов за мусор на дорогах

Умные камеры установили в Волжском.

Источник: AP 2024

В Волжском Волгоградской области установлены интеллектуальные комплексы «Страж» — системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, предназначенные для автоматического контроля за соблюдением правил перевозки сыпучих и мелкодисперсных грузов.

В мэрии города поясняют, что основная цель устройств — выявлять грузовые автомобили, которые перевозят песок, щебень или строительный мусор с непокрытым кузовом, что приводит к рассыпанию материалов на дороге, ухудшению состояния дорожного покрытия и созданию аварийно опасных ситуаций для других участников движения.

На данный момент в городе работают два таких комплекса, которые уже зафиксировали 80 нарушений. Камеры в автоматическом режиме распознают транспортные средства с открытым кузовом, фиксируют государственные номера и момент нарушения, после чего данные немедленно передаются в систему для формирования административных протоколов и начисления штрафов.

Скрыться от наказания нарушителям теперь невозможно — система работает круглосуточно, без участия человека, и обеспечивает стопроцентную фиксацию правонарушений.

Внедрение «Стража» стало частью региональной программы по повышению экологической и дорожной дисциплины среди перевозчиков.