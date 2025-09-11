Ричмонд
В Новосибирске систему «Безопасный город» подключат к борьбе с магазинными ворами

Региональные власти планируют объединить камеры торговых сетей с государственной системой видеонаблюдения.

Систему «Безопасный город» в Новосибирской области начнут использовать для выявления и задержания магазинных воров. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По его словам, ведутся переговоры с крупными торговыми сетями о подключении их камер видеонаблюдения к государственному аппаратно-программному комплексу. В торговле уже действует система Shop Lifter для поиска нарушителей и её планируется интегрировать с региональной платформой.

Сейчас в Новосибирской агломерации и ряде районов области установлено около 4 тысяч камер «Безопасного города». Развитие проекта идёт по двум направлениям: увеличению количества камер в местах массового скопления людей и внедрению новых технологий видеоаналитики.

Среди таких функций — распознавание оставленных предметов, анализ поведения толпы и система «свой-чужой» для домофонов. Особое внимание уделяется биометрическим технологиям: с их помощью в регионе уже удалось найти семерых пропавших детей.