В Саратовской области открылся новый кластер проекта «Профессионалитет»

Новый кластер по химической отрасли федерального проекта «Профессионалитет», который выходит в нацпроект «Молодежь и дети», открылся в Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Кластер оборудовали на базе Поволжского колледжа технологий и менеджмента. Новые лаборатории оснастили современной техникой, которую используют на производстве. Это позволит учащимся отрабатывать практические навыки, необходимые для успешной карьеры в химической промышленности и смежных отраслях. Занятия будут вести не только педагоги, но и действующие сотрудники предприятий химической индустрии.
«Федеральный проект “Профессионалитет” — это гарантии трудоустройства, укрепление связей с работодателями, качественная подготовка высококвалифицированных специалистов. Сегодня мы делаем важный шаг вперед, создавая условия для подготовки будущих профессионалов химического производства. Мы уверены, что благодаря новому кластеру наши выпускники будут востребованы ведущими предприятиями региона», — отметила заместитель министра образования региона Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.