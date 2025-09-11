В Таганроге отреставрировали историческую пятиэтажку на улице Фрунзе

В районе Октябрьской площади в Таганроге отреставрировали исторический пятиэтажный дом. Об этом в социальных сетях рассказали представители местного музея градостроительства и быта.
— Редкий в последнее время случай, когда «стало» однозначно лучше, чем «было». Замечательному образцу сталинского неоклассицизма вернули приличный вид взамен многолетнего зеленого недоразумения, — отметили музейщики.
Речь идет о здании на Фрунзе, 3. Его возвели для инженеров завода и сдали в эксплуатацию в 1940 году. При этом строительство провели на участке, ранее принадлежавшем отцу Фаины Раневской. Расположенные здесь два старых кирпичных дома были разрушены в ходе строительства многоэтажки.
Это пятиэтажное здание стало первой крупной постройкой в масштабной реконструкции бывшей Петровской (Соборной) площади. Работы по преобразованию территории завершили только в 1970 году. До 1950 годов дом оставался главной высотной доминантой площади, которая сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.
В послевоенные годы площадь полностью преобразилась. В 1950 годы был построен целый ансамбль из пяти зданий. Дом на Фрунзе, 3 оказался важной частью этого исторического комплекса.
Подпишись на нас в Telegram.