В Таганроге отреставрировали историческую пятиэтажку на улице Фрунзе

Речь идет о здании на Фрунзе, 3. Его возвели для инженеров завода и сдали в эксплуатацию в 1940 году. При этом строительство провели на участке, ранее принадлежавшем отцу Фаины Раневской. Расположенные здесь два старых кирпичных дома были разрушены в ходе строительства многоэтажки.