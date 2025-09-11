Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге отреставрировали историческую пятиэтажку на улице Фрунзе

Исторический дом с богатой историей привели в порядок в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В районе Октябрьской площади в Таганроге отреставрировали исторический пятиэтажный дом. Об этом в социальных сетях рассказали представители местного музея градостроительства и быта.

— Редкий в последнее время случай, когда «стало» однозначно лучше, чем «было». Замечательному образцу сталинского неоклассицизма вернули приличный вид взамен многолетнего зеленого недоразумения, — отметили музейщики.

Речь идет о здании на Фрунзе, 3. Его возвели для инженеров завода и сдали в эксплуатацию в 1940 году. При этом строительство провели на участке, ранее принадлежавшем отцу Фаины Раневской. Расположенные здесь два старых кирпичных дома были разрушены в ходе строительства многоэтажки.

Это пятиэтажное здание стало первой крупной постройкой в масштабной реконструкции бывшей Петровской (Соборной) площади. Работы по преобразованию территории завершили только в 1970 году. До 1950 годов дом оставался главной высотной доминантой площади, которая сильно пострадала во время Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы площадь полностью преобразилась. В 1950 годы был построен целый ансамбль из пяти зданий. Дом на Фрунзе, 3 оказался важной частью этого исторического комплекса.

Подпишись на нас в Telegram.