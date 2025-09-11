Памфилова рассказала о подготовке избирательных участков для инвалидов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более 26 тысяч специально оборудованных избирательных участков образованы в РФ для голосования избирателей с инвалидностью, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«У нас для удобства размещено этой категории на портале госуслуг, это наша совместная работа с Минцифры, размещены сведения о 26,5 тысячи специально оборудованных избирательных участков для голосования инвалидов», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.