Депутат предлагает платить россиянам за занятия спортом на улицах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что предложил министерству спорта РФ поощрять россиян за физическую активность, выплачивая по 50 рублей за каждый километр дневной нормы при пробежках, скандинавской ходьбе, а также занятиях на уличных тренажерах.
«Направил обращение в министерство спорта РФ с предложением запустить федеральную мотивационную систему SportID, которая будет поощрять обычных граждан за ежедневную физическую активность — будь то пробежка, велопрогулка, скандинавская ходьба или занятия на уличных тренажёрах — выплатой в размере 50 рублей за каждый километр выполненной дневной нормы», — написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил парламентарий, участники платформы SportID могли бы получать поощрение в виде внутренней валюты этой платформы. Эти средства, по его замыслу, можно будет обменять на скидки на спортивную экипировку и питание от партнёров программы, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны, снижение стоимости участия в любительских турнирах и групповых занятиях, а также на скидки по полисам ОМС и ДМС через интеграцию со страховыми компаниями.
«Такой подход не только мотивирует граждан быть активнее, но и делает поддержку осязаемой и полезной в повседневной жизни», — считает Цивилев.
По его мнению, мотивационная система SportID может быть создана на базе портала Госуслуги, где каждый пользователь получит персональный цифровой профиль. Активность будет автоматически фиксироваться через синхронизацию с фитнес-трекерами и мобильными приложениями.
Как отметил Цивилев, пилотный проект по выплатам населению за физическую активность предлагается реализовать в том числе и в Петербурге.
«Предложил Минспорту, Минздраву и Минцифры создать межведомственную рабочую группу для проработки концепции SportID и запуска пилотного проекта в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург», — заключил депутат.