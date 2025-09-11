Депутат предлагает платить россиянам за занятия спортом на улицах

Как уточнил парламентарий, участники платформы SportID могли бы получать поощрение в виде внутренней валюты этой платформы. Эти средства, по его замыслу, можно будет обменять на скидки на спортивную экипировку и питание от партнёров программы, бонусы на абонементы в муниципальные залы и бассейны, снижение стоимости участия в любительских турнирах и групповых занятиях, а также на скидки по полисам ОМС и ДМС через интеграцию со страховыми компаниями.