Памфилова рассказала о работе ЦИК по обеспечению прав инвалидов

Памфилова: ЦИК проделал колоссальную работу по обеспечению прав инвалидов.

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ЦИК России в последние годы проделал колоссальную работу по созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Теперь что касается работы избирательных комиссий по обеспечению прав наших граждан с инвалидностью. Огромная работа за последние годы проделана… организуют безбарьерную доступную среду для тех, кто в этом нуждается. Колоссальная просто работа проделана за эти годы», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.

Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

