Памфилова рассказала о работе ЦИК по обеспечению прав инвалидов

«Теперь что касается работы избирательных комиссий по обеспечению прав наших граждан с инвалидностью. Огромная работа за последние годы проделана… организуют безбарьерную доступную среду для тех, кто в этом нуждается. Колоссальная просто работа проделана за эти годы», — сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.