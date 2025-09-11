В башкирском селе Рапатово построили фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», готовится к открытию в селе Рапатово Республики Башкортостан. Об этом сообщили в минздраве региона.
В новом здании установили все необходимое оборудование для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для пожилых и маломобильных жителей на входе предусмотрен пандус.
«В ФАПе первичную медицинскую помощь будут получать жители села Рапатово, а это более 580 человек. Я искренне рада, что у них появится возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении», — отметила фельдшер Загина Зиннатуллина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.