В городе Усть-Куте Иркутской области отремонтировали мост через реку Лену

Капитальный ремонт моста через реку Лену в городе Усть-Куте Иркутской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Капитальный ремонт этого моста — это не просто обновление инфраструктуры, это укрепление транспортного каркаса всего северного региона, куда отправляются машины из Усть-Кута. Мы выполнили свои обязательства. Работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию. Движение открыто для всех видов транспорта. Теперь оно безопасно», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.
Во время работ специалисты заменили плиты проезжей части, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, уложили асфальт как на самом мосту, так и на подходах к нему. Кроме того, там установили новые барьерные ограждения и системы наружного освещения, нанесли разметку и смонтировали знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.