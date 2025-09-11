В городе Усть-Куте Иркутской области отремонтировали мост через реку Лену

«Капитальный ремонт этого моста — это не просто обновление инфраструктуры, это укрепление транспортного каркаса всего северного региона, куда отправляются машины из Усть-Кута. Мы выполнили свои обязательства. Работы проведены в установленные сроки, объект сдан в эксплуатацию. Движение открыто для всех видов транспорта. Теперь оно безопасно», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.