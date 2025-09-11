В Самаре на День города выступит Фефа

— Концерт состоится в сопровождении музыкантов Ивана Потанцева и Павла Скитева. Мероприятие пройдет в 16:00 в культурном центре. Самарская певица в своих песнях рассуждает о поиске пути, волжской идентичности и взаимодействии с окружающим миром, — отметили в сообщении.