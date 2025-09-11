Ричмонд
В Самаре на День города выступит Фефа

В Самаре пройдет концерт самарской певицы Фефы 13 сентября.

В Самаре продолжается подготовка к масштабному празднованию Дня города. 13 сентября в областной столице выступит самарская певица Фефа, сообщают в пресс-службе «ЗИМ Галерея».

— Концерт состоится в сопровождении музыкантов Ивана Потанцева и Павла Скитева. Мероприятие пройдет в 16:00 в культурном центре. Самарская певица в своих песнях рассуждает о поиске пути, волжской идентичности и взаимодействии с окружающим миром, — отметили в сообщении.

Песню Фефы «Волжский вайб» называют неофициальным гимном «города-курорта». Вход будет свободный. Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155.