Отопление в Екатеринбурге начнут подавать с 15 сентября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 15 сентября, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, а затем — в многоквартирные дома», — сказал мэр.

По данным администрации Екатеринбурга, к зиме подготовлено 169 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,5 ты. км тепловых сетей. Обеспечена техническая готовность систем теплопотребления в 8,4 тыс. жилых домов и более 1,2 тыс. объектов социальной сферы. Специалисты модернизировали более 17 км тепловых сетей.

Напомним, в Свердловской области подготовка к отопительному сезону завершена на 85%. В нескольких городах уже окончены основные работы по ремонту инженерных сетей. Всего по области заменят порядка 250 км теплосетей, 255 км водопроводных сетей и 95 км канализационных сетей.