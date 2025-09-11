Отопление в Екатеринбурге начнут подавать с 15 сентября

Напомним, в Свердловской области подготовка к отопительному сезону завершена на 85%. В нескольких городах уже окончены основные работы по ремонту инженерных сетей. Всего по области заменят порядка 250 км теплосетей, 255 км водопроводных сетей и 95 км канализационных сетей.