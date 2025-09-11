В Петербурге открылся Международный форум объединенных культур

Учитывая его прошлое в качестве Международного культурного форума, форум в 2025 году получил порядковый номер XI. На Дворцовой площади установлены павильоны для проверок служб безопасности, развеваются флаги.
Атриумы Главного штаба заполнены участниками, на востребованных дискуссиях даже не хватает мест, часть слушателей стоят или присаживаются на ступеньки.
Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Деловая программа включает 11 секций, в том числе новую — «Художественное образование». На форуме выступят свыше 400 спикеров из России и других стран. В рамках программы в последний день, 13 сентября, будет вручена Эрмитажная премия — ее лауреатами в 2025 году стали дирижер Теодор Курентзис и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также в рамках форума пройдут Фестиваль китайской культуры и Дни эфиопской культуры.
Среди кураторов секций — председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов («Деловая культура»), исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов («Кино»), директор Российского этнографического музея Юлия Купина («Культурное наследие: традиции и современность»), генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский («Музеи»), директор Академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова («Музыкальная культура»), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов («Путь объединённых культур и технологий к культурному коду будущего»), худрук Театра наций Евгений Миронов («Театр»), заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский («Традиционные ценности как основа диалога культур»), директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный («Цирк»), ректор ГИТИСа Григорий Заславский («Художественное образование»).
В первый день проходит Координационный совет по культуре при Министерстве культуры РФ, панельная дискуссия «Новые технологии в культуре и искусстве — благо или вред, преимущества или риск», панельная дискуссия «Цивилизационный диалог России и Запада», панельная дискуссия «Культура и строительство цивилизации. О целеполагании культуры», сессия «Культурный геноцид: нацизм и неонацизм. Исторические параллели», панельная дискуссия «Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня» и многое другое.
Вечером первого дня запланировано торжественное открытие Центра современного искусства имени Сергея Курехина.