В Петербурге открылся Международный форум объединенных культур

Тема форума в этом году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Деловая программа включает 11 секций, в том числе новую — «Художественное образование». На форуме выступят свыше 400 спикеров из России и других стран. В рамках программы в последний день, 13 сентября, будет вручена Эрмитажная премия — ее лауреатами в 2025 году стали дирижер Теодор Курентзис и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также в рамках форума пройдут Фестиваль китайской культуры и Дни эфиопской культуры.