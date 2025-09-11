Ричмонд
«Ожидаются сильные дожди». Белгидромет предупредил белорусов о сильных дождях и грозах на 12 сентября

Белгидромет сказал про +25 и сильные дожди в Беларуси 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 12 сентября ожидаются сильные дожди. Прогноз погоды Белгидромета опубликовал сайт pogoda.by.

Так, в пятницу, 12 сентября, преимущественно по западной половине страны погоду будет определять малоподвижный фронтальный раздел. Другая часть страны окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

В течение суток ожидается Облачная с прояснениями погода. В основном в западных районах прольются дожди. Ночью сильные осадки, а местами и грозы, возможны почти во всех районах Брестчины и Гродненщины.

Ветер будет юго-восточного и южного направления умеренный, местами с порывами.

В ночные часы температуры опустятся до +7 на востоке республики и до +16 по западу. Средняя температура днем установится в пределах +16 — +22 градусов. Жарче будет в восточной половине — до +25 градусов.

