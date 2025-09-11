«Ожидаются сильные дожди». Белгидромет предупредил белорусов о сильных дождях и грозах на 12 сентября

В Беларуси 12 сентября ожидаются сильные дожди. Прогноз погоды Белгидромета опубликовал сайт pogoda.by.
Так, в пятницу, 12 сентября, преимущественно по западной половине страны погоду будет определять малоподвижный фронтальный раздел. Другая часть страны окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.
В течение суток ожидается Облачная с прояснениями погода. В основном в западных районах прольются дожди. Ночью сильные осадки, а местами и грозы, возможны почти во всех районах Брестчины и Гродненщины.
Ветер будет юго-восточного и южного направления умеренный, местами с порывами.
В ночные часы температуры опустятся до +7 на востоке республики и до +16 по западу. Средняя температура днем установится в пределах +16 — +22 градусов. Жарче будет в восточной половине — до +25 градусов.
Тем временем ученые заявили о необъяснимой магнитной буре на Земле — что ждать белорусам.
И мы писали, что в Минске у пенсионерки украли чучело крокодила: «Привезла с Кубы 40 лет назад».