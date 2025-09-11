В Новосибирске открылось представительство Информационного центра СК России

Новое подразделение будет заниматься налаживанием связи с жителями региона через цифровые каналы и телефонную линию.
По распоряжению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России начало работу представительство Информационного центра, пишет Сиб.фм.
Его задача — повысить эффективность взаимодействия с гражданами, создать единое цифровое пространство и обеспечить оперативное реагирование на обращения.
Коммуникация с жителями будет вестись через социальные сети и телефонную связь. Для этого введена должность инспектора по взаимодействию с общественностью, которую заняла старший лейтенант юстиции Кристина Лобанова.