В Новосибирске открылось представительство Информационного центра СК России

Новое подразделение будет заниматься налаживанием связи с жителями региона через цифровые каналы и телефонную линию.

По распоряжению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России начало работу представительство Информационного центра, пишет Сиб.фм.

Его задача — повысить эффективность взаимодействия с гражданами, создать единое цифровое пространство и обеспечить оперативное реагирование на обращения.

Коммуникация с жителями будет вестись через социальные сети и телефонную связь. Для этого введена должность инспектора по взаимодействию с общественностью, которую заняла старший лейтенант юстиции Кристина Лобанова.