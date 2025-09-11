Ричмонд
Свыше 1600 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

В Ростовскую область поставили табачное сырье из Индии, Малави, Зимбабве и Мозамбика.

Источник: Комсомольская правда

На склад временного хранения в Батайске Ростовской области с начала 2025 года завезли более 1,6 тысячи тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Сырье из Республики Бангладеш, Индии, Малави, Зимбабве и Мозамбика было доставлено автомобильным транспортом, без нарушения правил в области карантина растений, — отметили в ведомстве.

По итогам фитосанитарного контроля было выдано 89 актов. Продукция выпущена в обращение.

Напомним, ранее на Дону выявили партию свинины из потенциально опасного сырья.

Подпишись на нас в Telegram.