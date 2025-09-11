Свыше 1600 тонн импортного табака завезли в Ростовскую область

На склад временного хранения в Батайске Ростовской области с начала 2025 года завезли более 1,6 тысячи тонн импортного табачного сырья. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Сырье из Республики Бангладеш, Индии, Малави, Зимбабве и Мозамбика было доставлено автомобильным транспортом, без нарушения правил в области карантина растений, — отметили в ведомстве.
По итогам фитосанитарного контроля было выдано 89 актов. Продукция выпущена в обращение.
Напомним, ранее на Дону выявили партию свинины из потенциально опасного сырья.
