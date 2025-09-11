Ричмонд
В Фатеже Курской области отремонтировали мост через ручей Фатежик

Специалисты обновили береговые опоры и пролетные строения.

Мост через ручей Фатежик в городе Фатеже Курской области привели в нормативное состояние при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Протяженность объекта составляет 24 м. В ходе работ специалисты разобрали мостовое полотно, отремонтировали береговые опоры и пролетные строения. Затем мастера уложили новое асфальтовое покрытие, заменили ограждение и обустроили тротуары. Также они нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Помимо этого, в порядок привели два прилегающих к мосту участка проезжей части. Добавим, что ремонт этой переправы особенно важен для жителей города, так как через нее проходит маршрут к Фатежской центральной районной больнице.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.