Все из-за неправомерных действий чиновников: 63-летнюю женщину-инвалида чуть не лишили нового жилья

В башкирском городе Нефтекамска восстановили права 63-летнюю женщину-инвалида незаконно исключена из очереди на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем марте женщину неправомерно исключили из списка из-за наличия жилого помещения, в котором она была прописана. Однако оно находилось в собственности третьих лиц.
Прокуратура внесла представление главе городской администрации с требованием устранить нарушения жилищного законодательства. После рассмотрения акта женщина была восстановлена в очереди на получение жилья.
