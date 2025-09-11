Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все из-за неправомерных действий чиновников: 63-летнюю женщину-инвалида чуть не лишили нового жилья

В Башкирии женщину-инвалида незаконно исключили из очереди на жилье.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамска восстановили права 63-летнюю женщину-инвалида незаконно исключена из очереди на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, что в минувшем марте женщину неправомерно исключили из списка из-за наличия жилого помещения, в котором она была прописана. Однако оно находилось в собственности третьих лиц.

Прокуратура внесла представление главе городской администрации с требованием устранить нарушения жилищного законодательства. После рассмотрения акта женщина была восстановлена в очереди на получение жилья.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.