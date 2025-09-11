Чернышенко призвал молодежь не быть инфантильной

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя реализацию молодых людей в стране, призвал молодежь не быть инфантильной.
«Сейчас, честно вам скажу, какое-то невероятное количество возможностей, поэтому самый главный вызов, с которым можно столкнуться и которым вы можете себе, не дай бог, навредить — это инфантилизм», — сказал зампред правительства в ходе мероприятия «Платформа будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия».
Чернышенко добавил, что необходимо пробовать себя в различных сферах.
«Вы никогда не знаете на самом деле, какие у вас сокрыты возможности и какие у вас есть предрасположенности», — заключил вице-премьер.
