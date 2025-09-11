Ричмонд
Чернышенко: правительство волнует вопрос создания надежных условий жизни

Чернышенко: правительство РФ волнует вопрос создания надежных условий для жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правительство РФ волнует вопрос создания надежных условий для жизни людей в стране, в том числе решение жилищных проблем, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Прежде всего, что нас всех волнует, можно об этом честно говорить, это, конечно, создание надежных и базовых условий просто для жизни, чтобы мы могли получить качественное и доступное жилье, уйти от жилищных проблем», — сказал зампред правительства в ходе мероприятия «Платформа будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия».

Чернышенко добавил, что для комфортной жизни в России созданы практически все условия.

«От наших с вами действий, в зависимости от того, насколько это будущее, будет соответствовать тому образу, результату, который нам поставил президент», — заключил вице-премьер. −0-

