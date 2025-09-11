Чернышенко: правительство волнует вопрос создания надежных условий жизни

«Прежде всего, что нас всех волнует, можно об этом честно говорить, это, конечно, создание надежных и базовых условий просто для жизни, чтобы мы могли получить качественное и доступное жилье, уйти от жилищных проблем», — сказал зампред правительства в ходе мероприятия «Платформа будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия».