Чернышенко: правительство волнует вопрос создания надежных условий жизни

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правительство РФ волнует вопрос создания надежных условий для жизни людей в стране, в том числе решение жилищных проблем, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Прежде всего, что нас всех волнует, можно об этом честно говорить, это, конечно, создание надежных и базовых условий просто для жизни, чтобы мы могли получить качественное и доступное жилье, уйти от жилищных проблем», — сказал зампред правительства в ходе мероприятия «Платформа будущего: 100 проектов России» в Национальном центре «Россия».
Чернышенко добавил, что для комфортной жизни в России созданы практически все условия.
«От наших с вами действий, в зависимости от того, насколько это будущее, будет соответствовать тому образу, результату, который нам поставил президент», — заключил вице-премьер. −0-