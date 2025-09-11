Нефтяное пятно у Новороссийска исчезло с радаров, но угроза сохраняется

По словам специалиста по дистанционным методам мониторинга, этот процесс был обусловлен воздействием природы: сильным ветром, испарением и растворением нефти в воде. Эксперт отметил, что хотя видимое пятно исчезло, нефтепродукты по-прежнему присутствуют в акватории в виде микроскопических фрагментов, что усложняет точную оценку нанесённого экологического ущерба. Загрязнение рассредоточилось по локальным участкам, частично растворившись в воде и оставаясь потенциальной угрозой, пишет «ТАСС».