Нефтяное пятно у Новороссийска исчезло с радаров, но угроза сохраняется

По словам специалиста по дистанционным методам мониторинга, этот процесс был обусловлен воздействием природы: сильным ветром, испарением и растворением нефти в воде. Эксперт отметил, что хотя видимое пятно исчезло, нефтепродукты по-прежнему присутствуют в акватории в виде микроскопических фрагментов, что усложняет точную оценку нанесённого экологического ущерба. Загрязнение рассредоточилось по локальным участкам, частично растворившись в воде и оставаясь потенциальной угрозой, пишет «ТАСС».
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что инцидент произошел 29 августа во время погрузки танкера T. Semahat на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Компания уже выплатила 179 миллионов рублей в качестве компенсации за разлив нефти. По данным обследования, безвозвратные потери составили около 8,43 кубометра нефти, что равно примерно 6,7 тоннам.