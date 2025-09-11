Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца

Польские власти ограничили полеты вдоль границы с Беларусью, пишет БелТА.
Так, в Польском агентстве воздушного транспорта заявили о введении ограничений на полеты вдоль границы с Беларусью на три месяца — до 9 декабря 2025-го. Сообщается, что соответствующее распоряжение дал министр инфраструктуры страны.
— Ограничения сроком на три месяца также распространяются на границу с Украиной, — прокомментировали в агентстве.
Ограничение воздушного движения в восточной части Польши в определенных зонах согласовано с Оперативным командованием. Сообщается, что ограничение затрагивает так называемую зону EP R129, которая охватывает всю границу с Беларусью и Украиной.
При этом уточняется, что ограничение не относится к военной летательной технике и летательным аппаратам. Однако при этом в зоне уже действует круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотников.
