Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца

Власти Польши ограничили полеты вдоль границ Беларуси и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти ограничили полеты вдоль границы с Беларусью, пишет БелТА.

Так, в Польском агентстве воздушного транспорта заявили о введении ограничений на полеты вдоль границы с Беларусью на три месяца — до 9 декабря 2025-го. Сообщается, что соответствующее распоряжение дал министр инфраструктуры страны.

— Ограничения сроком на три месяца также распространяются на границу с Украиной, — прокомментировали в агентстве.

Ограничение воздушного движения в восточной части Польши в определенных зонах согласовано с Оперативным командованием. Сообщается, что ограничение затрагивает так называемую зону EP R129, которая охватывает всю границу с Беларусью и Украиной.

При этом уточняется, что ограничение не относится к военной летательной технике и летательным аппаратам. Однако при этом в зоне уже действует круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотников.

Здесь мы писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 из-за учений «Запад 2025».

Тем временем Союз туриндустрии назвал последствия закрытия Польшей границы с Беларусью.

Также Минздрав опроверг вброс о переводе белорусских больниц на «военные рельсы».