В аэропорту Братска спасатели отработали действия при авиапроисшествии

В аэропорту Братска прошли масштабные учения по устранению последствий авиационного происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, к тренировке привлекли не только собственную пожарно-спасательную службу аэропорта, но и подразделения МЧС России и бригады скорой медицинской помощи.