Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Братска спасатели отработали действия при авиапроисшествии

Сценарий максимально приблизили к реальности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска прошли масштабные учения по устранению последствий авиационного происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, к тренировке привлекли не только собственную пожарно-спасательную службу аэропорта, но и подразделения МЧС России и бригады скорой медицинской помощи.

Сценарий максимально приблизили к реальности: условная аварийная посадка самолета, пожар и 62 пострадавших. Задачей спасателей было быстро потушить пламя, эвакуировать людей и оказать им первую помощь. Все службы сработали четко и слаженно.

— Подобные тренировки — важнейший элемент поддержания постоянной готовности, — отметил управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко. — Они позволяют нам быть уверенными в безопасности всех участников авиационных процессов.

Аэропорт проводит совместные учения с городскими службами раз в год, а собственные тренировки организуются ежемесячно. Это позволяет поддерживать высокий уровень профессионализма и готовности к любым нештатным ситуациям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе администратор гостиницы присвоила себе более миллиона рублей.