В аэропорту Братска спасатели отработали действия при авиапроисшествии

В аэропорту Братска прошли масштабные учения по устранению последствий авиационного происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, к тренировке привлекли не только собственную пожарно-спасательную службу аэропорта, но и подразделения МЧС России и бригады скорой медицинской помощи.
Сценарий максимально приблизили к реальности: условная аварийная посадка самолета, пожар и 62 пострадавших. Задачей спасателей было быстро потушить пламя, эвакуировать людей и оказать им первую помощь. Все службы сработали четко и слаженно.
— Подобные тренировки — важнейший элемент поддержания постоянной готовности, — отметил управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко. — Они позволяют нам быть уверенными в безопасности всех участников авиационных процессов.
Аэропорт проводит совместные учения с городскими службами раз в год, а собственные тренировки организуются ежемесячно. Это позволяет поддерживать высокий уровень профессионализма и готовности к любым нештатным ситуациям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе администратор гостиницы присвоила себе более миллиона рублей.