Сеченовский университет запустил первую в России программу по мРНК-технологиям

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первую в России образовательную программу для подготовки специалистов в области мРНК-технологий запускает Сеченовский университет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По информации пресс-службы, это первая в стране образовательная программа для подготовки специалистов в области мРНК-технологий. «Ее цель — формирование практических навыков в области научных исследований, клинического применения мРНК-технологий и внедрения инновационных мРНК-препаратов в медицинскую практику», — говорится в сообщении.
Уточняется, что программа предназначена для врачей и научных сотрудников. Как отметил заведующий кафедрой медицинской генетики и постгеномных технологий Первого МГМУ Владимир Гущин, успех внедрения новых медицинских технологий во многом определяется качеством подготовки специалистов, именно поэтому была разработана данная программа.
Отмечается, что новый курс запустят до конца 2025 года. Он рассчитан на 72 академических часа и включает теоретические и практические занятия, в рамках которых слушатели изучат фундаментальные механизмы работы мРНК, технологические процессы создания мРНК-препаратов, нормативно-правовое регулирование этого класса препаратов, а также использование мРНК в различных областях медицины с привлечением ведущих экспертов отрасли.