Сеченовский университет запустил первую в России программу по мРНК-технологиям

Отмечается, что новый курс запустят до конца 2025 года. Он рассчитан на 72 академических часа и включает теоретические и практические занятия, в рамках которых слушатели изучат фундаментальные механизмы работы мРНК, технологические процессы создания мРНК-препаратов, нормативно-правовое регулирование этого класса препаратов, а также использование мРНК в различных областях медицины с привлечением ведущих экспертов отрасли.