В Самаре установили остановку на ул. Аэродромной

В Самаре появился крытый павильон на остановке в Советском районе.

Источник: соцсети

В Самаре установили новый крытый павильон на остановке по ул. Аэродромной. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своих социальных сетях.

— Ширина тротуара не позволяла установить стандартный павильон. Поэтому его проектировали и монтировали именно под данный участок. Для эстетики на павильон нанесли декоративные элементы в форме самолета Ил-2, — отметил мэр.

Кроме того, в областной столице стартовал ремонт лестниц, ведущих к этой остановке. В следующем году на участке планируют установить пандусы. Инвентаризация всех остановочных павильонов продолжается.