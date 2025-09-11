В Самаре установили остановку на ул. Аэродромной

В Самаре установили новый крытый павильон на остановке по ул. Аэродромной. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своих социальных сетях.
— Ширина тротуара не позволяла установить стандартный павильон. Поэтому его проектировали и монтировали именно под данный участок. Для эстетики на павильон нанесли декоративные элементы в форме самолета Ил-2, — отметил мэр.
Кроме того, в областной столице стартовал ремонт лестниц, ведущих к этой остановке. В следующем году на участке планируют установить пандусы. Инвентаризация всех остановочных павильонов продолжается.