В Ачинске продали торт с плесенью: Роспотребнадзор выявил нарушения в кондитерской

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю провело проверку в кондитерском магазине «Назаровский торт и пряник» после жалобы местного жителя на приобретение заплесневелого десерта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка, проведенная в магазине, расположенном в 3-ем Привокзальном микрорайоне, выявила многочисленные нарушения санитарных норм и правил хранения кондитерских изделий. Специалисты зафиксировали отсутствие обязательной информации на пирожных: даты изготовления, срока годности, условий хранения, состава продукции и данных о производителе.
Особое внимание было уделено нарушению температурного режима хранения: торты на развес находились на прилавке вне холодильного оборудования, что могло привести к преждевременной порче продукции.
В отношении индивидуального предпринимателя Швиндт Е. А. было вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Владельцу магазина предписано устранить все выявленные нарушения в установленные сроки.
Роспотребнадзор напоминает потребителям о необходимости внимательно проверять сроки годности и условия хранения кондитерских изделий, а также сообщать о случаях продажи некачественной продукции по телефонам горячей линии ведомства.