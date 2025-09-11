Французский политик указал на попытки Европы сорвать переговоры между РФ и Украиной

В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны в ночь на 10 сентября. Позже он заявил, что сбитые беспилотники были российскими. Министерство обороны России, со своей стороны, опровергло эти обвинения, указав, что удары по польской территории не планировались.