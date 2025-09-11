«Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность!» — приводит цитату французского политика «Лента.ру».
При этом Филиппо убежден, что лидеры Европейского союза удерживают власть исключительно за счет продолжения военного конфликта. Он подчеркнул, что единственными инструментами, которые у них остались, являются война и нагнетание страха.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны в ночь на 10 сентября. Позже он заявил, что сбитые беспилотники были российскими. Министерство обороны России, со своей стороны, опровергло эти обвинения, указав, что удары по польской территории не планировались.