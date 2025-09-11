В Омске готовят снежные полигоны к зимнему сезону

С приближением зимнего сезона Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) приступило к подготовке специально оборудованных полигонов для складирования снега. Всего в городе функционирует шесть таких площадок: две расположены в Центральном округе, остальные распределены по другим районам. Подробности сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
«В настоящее время на всех полигонах ведутся подготовительные работы. Специалисты очищают территории от скопившегося мусора, проводят обваловку участков и планируют установку информационных щитов. Особое внимание уделяется экологической безопасности: недавно был заключён контракт на проведение исследований для определения уровня загрязнения почвогрунтов на этих площадках», — сообщил градоначальник.
В планах — оснащение мест складирования необходимым оборудованием, установка контейнеров и организация рабочих мест для персонала. Эти мероприятия направлены на обеспечение эффективного и безопасного размещения снега в зимний период. Завершение работ запланировано до начала сильных снегопадов, чтобы городская инфраструктура была полностью готова к зимним испытаниям.
