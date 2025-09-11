Ричмонд
В России разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию

Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот микроорганизм часто становится причиной респираторных заболеваний у детей и взрослых, включая различные воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию. Инфекция передается через воздух при контакте с зараженными людьми», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что результаты можно получить за 25−30 минут, в то время как традиционные ПЦР-тесты требуют 1,5−2 часа. Новый тест обладает высокой точностью.