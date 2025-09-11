В России разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию

«Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Этот микроорганизм часто становится причиной респираторных заболеваний у детей и взрослых, включая различные воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию. Инфекция передается через воздух при контакте с зараженными людьми», — рассказали в ведомстве.