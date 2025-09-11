Новый электропоезд запустят до Сестрорецка в октябре 2025 года

В октябре на тактовом маршруте до Сестрорецка начнет курсировать новый электропоезд. Состав, рассчитанный на 586 сидячих мест, имеет зоны для маломобильных пассажиров и оснащен комфортабельными креслами и разъемами для зарядки гаджетов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
— В вагонах установили системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также обновленную систему освещения и информационные табло, — говорится в сообщении.
Для маломобильных пассажиров составы оборудовали подъемными устройствами, доступными туалетными комплексами, специальными местами для инвалидных колясок и табличками с шрифтом Брайля.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что до 26 сентября на маршрут Петербург — Имеретинский Курорт назначили дополнительный поезд. Он ходит через день составами из купейных и плацкартных вагонов.