Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый электропоезд запустят до Сестрорецка в октябре 2025 года

Состав рассчитан на 586 сидячих мест.

Источник: ОЖД

В октябре на тактовом маршруте до Сестрорецка начнет курсировать новый электропоезд. Состав, рассчитанный на 586 сидячих мест, имеет зоны для маломобильных пассажиров и оснащен комфортабельными креслами и разъемами для зарядки гаджетов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

— В вагонах установили системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также обновленную систему освещения и информационные табло, — говорится в сообщении.

Для маломобильных пассажиров составы оборудовали подъемными устройствами, доступными туалетными комплексами, специальными местами для инвалидных колясок и табличками с шрифтом Брайля.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что до 26 сентября на маршрут Петербург — Имеретинский Курорт назначили дополнительный поезд. Он ходит через день составами из купейных и плацкартных вагонов.