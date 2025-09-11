В Хабаровске отремонтировали детскую площадку в одном из скверов

Треснувшие качели, сломанная карусель и мусор вокруг — так выглядела детская площадка в одном из скверов Хабаровска. Исправить ситуацию помог QR-код.
После обращения родителей районная администрация оперативно отреагировала: мусор убрали, а детскую площадку починили. Теперь здесь можно гулять и не переживать за безопасность малышей.
Сквер на пересечении улиц Рокоссовского и Ворошилова благоустроили в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас за его состоянием следят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Чтобы оперативно устранять любые проблемы, на объектах, построенных и обновленных по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и отправляйте сообщение с жалобой. Все обращения обязательно рассмотрят.