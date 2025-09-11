Создан инструмент для моделирования опасных вибраций в крыльях самолета

Специалисты разработали новую математическую модель, которая более точно описывает флаттер, чем уже существующие подходы. В своей работе она опирается на классическую математическую модель, разработанную еще в советское время великим математиком Мстиславом Келдышем. Она включает в себя два компонента — описание свойств крыла, которое российские и арабские исследователи оставили неизменным, однако при этом они поменяли формулы, описывающие поведение демпфера.