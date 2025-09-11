Получил шанс на нормальную жизнь: уфимские врачи помогли 29-летнему парню победить рак

В Уфе специалисты Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова успешно вылечили 29-летнего пациента с острым промиелоцитарным лейкозом — агрессивной формой рака крови. Молодой человек обратился к терапевту с жалобами на выраженную слабость, носовые кровотечения и беспричинные синяки на ногах.
Как сообщает Министерство здравоохранения Башкирии, обследование выявило критические изменения в анализе крови: лейкопению, тромбоцитопению, анемию и 95% бластных клеток в лейкоцитарной формуле. После экстренной госпитализации и стернальной пункции был диагностирован острый промиелоцитарный лейкоз.
Пациенту провели курс химиотерапии, который позволил достичь полной ремиссии уже после первого этапа лечения. В дальнейшем было проведено еще три курса интенсивной терапии и двухлетняя поддерживающая терапия.
Благодаря своевременной диагностике и своевременным методам лечения молодой человек полностью вернулся к работе и нормальной жизни. Через три года после завершения лечения в его семье родилась здоровая дочь.
Минздрав Башкирии подчеркивает важность своевременного обращения к врачу при таких симптомах как слабость, беспричинные синяки или кровотечения. Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры с общим анализом крови играют ключевую роль в ранней диагностике серьезных заболеваний.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.