В Коченевском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил троих дорожных рабочих

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Днём водитель грузового автомобиля совершил наезд на трёх мужчин, выполнявших дорожные работы. От полученных травм рабочие скончались на месте, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по региону.