В Коченевском районе Новосибирска грузовик насмерть сбил троих дорожных рабочих

Следственный комитет выясняет обстоятельства трагического ДТП, в котором погибли трое мужчин.
В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Днём водитель грузового автомобиля совершил наезд на трёх мужчин, выполнявших дорожные работы. От полученных травм рабочие скончались на месте, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по региону.
По факту случившегося Коченевский межрайонный следственный отдел СК РФ по Новосибирской области начал доследственную проверку.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.