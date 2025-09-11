Участок дороги Бахчисарай-Ялта перекроют 13 сентября

Движение по трассе Бахчисарай — Ялта будет ограничено 13 сентября, предупредили в Министерстве транспорта Республики Крым.
Ограничение на движение транспорта будет действовать на участке автодороги Бахчисарай — Ялта (20+899 км) с 6:00 до 14:00.
«Причиной послужило проведение строительно-монтажных работ на объекте искусственного дорожного сооружения», — сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок. На участке, где идут дорожные работы, также установлены все необходимые знаки и информационные щиты.