Вагоны с газом вспыхнули в столице соседней с Беларусью Литвы

В Вильнюсе, в столице соседней с Беларусью Литвы, вспыхнули вагоны с газом, пишет БелТА.
По данным литовских СМИ на железнодорожной станции на окраине Вильнюса загорелись железнодорожные вагоны с газом. Сильный пожар сопровождался взрывом. Известно, что как минимум один человек пострадал в результате данного ЧП.
Сообщалось о возгорании восьми железнодорожных цистерн с газом. Для пожарных служб ликвидацию возгорания затрудняли происходящие взрывы.
В Департаменте пожарной безопасности и спасения уточняли, что пожар случился на станции разлива сжиженного газа.
Предварительно причиной пожара называют нарушение условий труда. Вильнюсской полицией в городе введен план «Щит». Также на месте происшествия работают сотрудники Литовских железных дорог, экологи, медики и иные службы. Вильнюсская мэрия предупредила горожан, что из-за пожара в городе возможно загрязнение воздуха.
Также пожарные службы через систему оповещения по сотовой сети призвали граждан, проживающих в километровом радиусе от места ЧП эвакуироваться из соображений безопасности.
