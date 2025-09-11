Ричмонд
Вагоны с газом вспыхнули в столице соседней с Беларусью Литвы

В соседней с Беларусью Литве на ж/д-станции в Вильнюсе вспыхнули вагоны с газом.

Источник: Комсомольская правда

В Вильнюсе, в столице соседней с Беларусью Литвы, вспыхнули вагоны с газом, пишет БелТА.

По данным литовских СМИ на железнодорожной станции на окраине Вильнюса загорелись железнодорожные вагоны с газом. Сильный пожар сопровождался взрывом. Известно, что как минимум один человек пострадал в результате данного ЧП.

Сообщалось о возгорании восьми железнодорожных цистерн с газом. Для пожарных служб ликвидацию возгорания затрудняли происходящие взрывы.

В Департаменте пожарной безопасности и спасения уточняли, что пожар случился на станции разлива сжиженного газа.

Предварительно причиной пожара называют нарушение условий труда. Вильнюсской полицией в городе введен план «Щит». Также на месте происшествия работают сотрудники Литовских железных дорог, экологи, медики и иные службы. Вильнюсская мэрия предупредила горожан, что из-за пожара в городе возможно загрязнение воздуха.

Также пожарные службы через систему оповещения по сотовой сети призвали граждан, проживающих в километровом радиусе от места ЧП эвакуироваться из соображений безопасности.

Тем временем Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.

Также Минздрав опроверг вброс о переводе белорусских больниц на «военные рельсы».

