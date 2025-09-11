Осенью в лесах Самарской области высадят 500 тысяч сеянцев деревьев

«Ориентировочно с середины октября приступим к высадке посадочного материала на площади 133 гектаров и дополнению (его проводят на тех участках, где ранее сеянцы не прижились или были повреждены дикими животными. — Прим. ред.) на 128 гектарах. Сейчас в лесничествах идет подготовка почв под посадку, расчищаются участки от валежника и сухостоя», — рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Самарской области Евгений Пенин.