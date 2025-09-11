Осенью в лесах Самарской области высадят 500 тысяч сеянцев деревьев

Осенью на территории лесного фонда Самарской области специалисты высадят 500 тыс. сеянцев деревьев, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Работы по лесовосстановлению входят в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Ориентировочно с середины октября приступим к высадке посадочного материала на площади 133 гектаров и дополнению (его проводят на тех участках, где ранее сеянцы не прижились или были повреждены дикими животными. — Прим. ред.) на 128 гектарах. Сейчас в лесничествах идет подготовка почв под посадку, расчищаются участки от валежника и сухостоя», — рассказал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Самарской области Евгений Пенин.
Весь посадочный материал выращивают в двух теплицах и 17 лесных питомниках региона. В среднем на это уходит 1−2 года. В общей сложности в 2025-м запланировано высадить более 850 га молодых дубов, берез, ясеней и других деревьев.
Кроме того, осенью специалисты начнут делать заготовки желудей дуба черешчатого и шишек сосны обыкновенной. Всего в этом году намерены собрать более 7 тонн семян разных пород.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.