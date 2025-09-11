В Сочи завершают реконструкцию игровой площадки на улице Политехнической

Реконструкцию детско-спортивной площадки рядом с домом № 42 на улице Политехнической в Сочи Краснодарского края завершают в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены уже на 80%, сообщили в администрации города.
Площадь этой территории составляет 430 кв. м. Сначала специалисты осыпали ее щебнем и забетонировали. По периметру установили ограждение и смонтировали систему ливнеотвода. На объекте планируют уложить травмобезопасное покрытие, обустроить зону для воркаута, разместить волейбольные стойки и баскетбольные кольца. Помимо этого, для малышей отдельно сделают игровые локации.
«Такие детские спортивные площадки, если позволяет рельеф и наличие свободных участков, должны быть у каждого многоквартирного дома. Обязательно предусмотрим там, помимо игрового оборудования, установку камер видеонаблюдения, подключенных к системе “Безопасный город”», — рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.