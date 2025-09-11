В Сочи завершают реконструкцию игровой площадки на улице Политехнической

Площадь этой территории составляет 430 кв. м. Сначала специалисты осыпали ее щебнем и забетонировали. По периметру установили ограждение и смонтировали систему ливнеотвода. На объекте планируют уложить травмобезопасное покрытие, обустроить зону для воркаута, разместить волейбольные стойки и баскетбольные кольца. Помимо этого, для малышей отдельно сделают игровые локации.