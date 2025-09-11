Пухляковский техникум станет частью ДГТУ

Постановление правительства области о ликвидации юридического лица техникума не означает закрытия учебного заведения. Как пояснил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, колледж вошел в состав университета и теперь начнется его масштабное восстановление и превращение в центр агропромышленного образования.
По словам ректора, это будет ключевая площадка для развития сельхознаправления, которая станет новой точкой притяжения для молодежи со всей России. Врио губернатора Юрий Слюсарь уже поддержал инициативу. Объединение откроет возможности для обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли, развития виноградарства и перехода к «умному» сельскому хозяйству.