Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пухляковский техникум станет частью ДГТУ

Пухляковский агропромышленный техникум, одно из старейших учебных заведений Ростовской области, перешел под управление Донского государственного технического университета. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство образования региона.

Источник: Главный корпус ДГТУ //Фото пресс-службы вуза

Постановление правительства области о ликвидации юридического лица техникума не означает закрытия учебного заведения. Как пояснил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, колледж вошел в состав университета и теперь начнется его масштабное восстановление и превращение в центр агропромышленного образования.

По словам ректора, это будет ключевая площадка для развития сельхознаправления, которая станет новой точкой притяжения для молодежи со всей России. Врио губернатора Юрий Слюсарь уже поддержал инициативу. Объединение откроет возможности для обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли, развития виноградарства и перехода к «умному» сельскому хозяйству.