Пухляковский техникум станет частью ДГТУ

По словам ректора, это будет ключевая площадка для развития сельхознаправления, которая станет новой точкой притяжения для молодежи со всей России. Врио губернатора Юрий Слюсарь уже поддержал инициативу. Объединение откроет возможности для обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли, развития виноградарства и перехода к «умному» сельскому хозяйству.